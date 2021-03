Draghi all’inaugurazione del Bosco della Memoria a Bergamo, per le vittime del Covid

Il Presidente Mario Draghi è intervenuto oggi, giovedì 18 marzo, all’inaugurazione, a Bergamo, del “Bosco della Memoria” in ricordo delle vittime del Covid 19.

Con lui in diretta Rai e Facebook il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Cento piante che diventeranno 850: un’opera viva, ha spiegato Gori; lì si terranno eventi e incontri per grandi e bambini.

«Lo Stato c’è e ci sarà – ha detto Draghi -. Cari bergamaschi avete vissuto giorni terribili in cui non c’era neanche il tempo di salutare i propri cari. Tante immagini hanno colpito l’Italia e il mondo, ma una sola resta indelebile. La colonna dei carri militari. Questo luogo è il simbolo del dolore di un’intera nazione”. Poi ha promesso: “Non accadrà più che le persone fragili non vengano assistite e protette. Solo così il luogo della memoria sarà il simbolo del nostro riscatto».

«Quella di oggi è una giornata molto importante: commemoriamo le vittime di questo terribile virus alle quali rivolgiamo il nostro ricordo. A loro va sempre il pensiero di tutti i lombardi. A loro, ma anche a tutti i familiari che, purtroppo, hanno subìto questi lutti». Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Bergamo, per la “Giornata nazionale delle vittime da Covid-19”.

«È importante che il presidente del Consiglio, Mario Draghi abbia deciso di essere oggi in Lombardia, epicentro di questa terribile pandemia. Bergamo e l’intera regione sono i territori che più hanno sofferto, che più sono stati martoriati dal Coronavirus. La Lombardia e Bergamo – ha concluso Fontana – stanno dimostrando, e hanno dimostrato, una grande capacità di resistenza, di difesa, di grande coesione. Consapevoli delle proprie forze, stanno esprimendo la volontà di ripartire, la volontà di superare i problemi quotidiani».

L’anno più duro: il ricordo di chi non ce l’ha fatta