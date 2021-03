Draghi: “Pianifichiamo il ritorno a scuola dopo Pasqua anche in zona rossa”

«Se la situazione epidemiologica lo consentirà, le scuole riapriranno in primis, anche nelle zone rosse, già dopo Pasqua, speriamo».

Lo ha dichiarato questa mattina il premier Mario Draghi nel corso del suo intervento al Senato in vista del Consiglio Europeo. Parole che sono state seguite da un lungo applauso in aula. La riapertura dovrebbe riguardare in particolare le scuole dell’infanzia e primarie.

Nel suo lungo discorso il presidente del Consiglio ha toccato argomenti diversi tra cui anche la campagna vaccinale e la programmazione delle riaperture «alla quale è bene cominciare a lavorare». Draghi ha parlato anche del modello seguito dal Regno Unito in materia di organizzazione e gestione dei vaccini.