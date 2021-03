Drammatico incidente sull’A2 poco dopo Lugano: morto un uomo di 53 anni

Un morto è il bilancio di un tamponamento avvenuto sull’autostrada A2 in territorio di Lamone tra l’uscita di Lugano Nord e la galleria del Dosso di Taverne questa mattina poco prima delle 11.

In base a una prima ricostruzione, un 53enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese viaggiava in direzione Nord quando, per cause che andranno accertate, ha tamponato un camion, con targhe ticinesi, che lo precedeva e che in quel momento avanzava sulla corsia destra a velocità ridotta a causa di alcuni rallentamenti del traffico.

A seguito del violento impatto, l’auto è carambolata più volte. Vani i tentativi dei sanitari della Croce Verde di Lugano di rianimare l’automobilista. Nonostante qualche rallentamento dovuto alle operazioni di soccorso e recupero dei veicoli, non si segnalano particolari disagi al traffico. Grazie al pronto intervento delle pattuglie è stato infatti possibile consentire la circolazione su una delle corsie della A2.