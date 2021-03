Duemila firme raccolte per chiudere l’impianto Accam di Borsano

«Come organizzazioni politiche che si sono sempre espresse per la chiusura dell’inceneritore di Borsano ed estremamente critiche in merito al rilancio della società Accam, ribadiamo ancora una volta che riteniamo qualsiasi soluzione che intervenga sul rimodernamento dell’impianto non sostenibile in termini sia economici che sociali, e inevitabilmente destinata a prolungare in modo indefinito la vita dell’inceneritore attuale». E’ comune il pensiero che riunisce, in un documento contro la Newco per mantenere in vita l’impianto di Borsano, forze politiche come La Sinistra – Legnano in Comune, Sinistra per Canegrate, Partito della Rifondazione Comunista Circolo di Legnano, Sinistra Italiana Circolo Altomilanese

Il loro appoggio è per i sindaci di Canegrate, Rescaldina e Castano Primo, che, nell’assemblea dei soci, avevano manifestato opposizione alla costituzione di una “nuova” Accam «in quanto non crediamo che parlare di economia circolare debba coincidere necessariamente con la costituzione di una nuova società in termini astratti, con poca chiarezza e trasparenza verso un percorso che non porterà altro che bruciare rifiuti provenienti da ogni dove per i prossimi 20 anni».

«Serve piuttosto una coraggiosa inversione di rotta e lavorare per una società a “rifiuti zero”– sempre per il loro pensiero – insistendo anche sull’adozione della tariffa puntuale, ma è necessaria una capacità di visione e la volontà politica da parte delle amministrazioni comunali di investire in questa direzione. Inoltre abbiamo qualche difficoltà a comprendere le motivazioni che hanno portato Legnano ad esprimersi a favore dopo varie dichiarazioni, e non solo in campagna elettorale, in senso contrario».

Intanto, ecco promossa una petizione con la quale La Sinistra – Legnano in Comune, Sinistra per Canegrate, Partito della Rifondazione Comunista Circolo di Legnano, Sinistra Italiana Circolo Altomilanese chiedono la chiusura dell’impianto. Le firme raccolte a venerdì sera sono quasi duemila.

Per chi volesse firmare la petizione per la chiusura dell’inceneritore cliccare qui