Eccolo il nuovo murales di Andrea Ravo Mattoni su una parete dell’Ospedale di Varese

Eccolo il nuovo murales dello street artist Andrea Ravo Mattoni, realizzato sulla torre di raffreddamento dell’ospedale di Varese.

L’artista ha iniziato l’opera che riproduce San Sebastiano di Irene di George De La Tour. Un’opera secentesca di uno dei più noti e raffinati pittori caravaggeschi che esprime, in una scena, tutta la delicatezza, l’attenzione, la precisione, l’umanità insita nell’atto del prendersi cura, che poi è il vero centro dell’opera, il soggetto della rappresentazione: non San Sebastiano, non Irene, ma l’atto di cura, una delle massime espressioni del concetto stesso di civiltà.

L’opera finanziata dalla Fondazione Il Circolo della Bontà.

Le foto sono di Francesco Checco Agostini che ringraziamo.