Elezioni amministrative, approvato il decreto legge per il rinvio in autunno

Il Consiglio dei Ministri che si è riunito nel pomeriggio di oggi – giovedì 4 marzo – ha approvato il decreto legge per il rinvio delle elezioni amministrative al prossimo autunno. Una soluzione scelta per a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso in tutta Italia

Il primo punto all’ordine del giorno del Cdm è stato dunque aggiornato con il decreto per il “differimento delle consultazioni elettorali” inizialmente previste in primavera.

Le prossime elezioni per le elezioni dei sindaci – coinvolte anche Varese, Busto Arsizio, Gallarate – si dovrebbero quindi svolgere in un periodo tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. La data più accreditata dovrebbe essere quella del 10 e 11 ottobre.

Ci sarà una novità per quando riguarda le elezioni Comunali e circoscrizionali: secondo quanto riportato dal Sole24Ore, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è stato ridotto ad un terzo.