Enrico Bonfanti: il Sindaco combattente e gentile della Liberazione

Enrico Bonfanti fu il primo sindaco di Varese dopo la Liberazione. A lui è stato dedicato il primo dei quattro incontri “1921-2021. Una storia nella storia cento anni del PCI” promossi in occasione dei 100 anni della nascita del Partito Comunista Italiano che raccontano la storia dei suoi protagonisti.

L’incontro con la partecipazione del Sindaco Davide Galimberti, Maria Agostina Pellegatta, Rocco Cordì, Enzo Laforgia, Guido Salvetti e Fausto Bonoldi ha approfondito la figura di Bonfanti che dopo aver vissuto il carcere, la clandestinità e la Liberazione ebbe il compito di traghettare la città dal periodo buio della dittatura a una nuova rinascita.

Un momento fondamentale per la costruzione della comunità e del futuro. Divenne sindaco a 45 anni di cui la metà trascorsi in carcere al confino, per la sua lotta per la libertà democratica contro il regime Fascista. Nel 1927 era a capo della cellula comunista varesina e fu arrestato. Nonostante la madre avesse chiesto la grazia, la rifiutò scontando la detenzione e rimanendo in carcere fino al 1933. Andò poi in Svizzera e in Spagna per partecipare alla lotta contro i franschisti, fu internato in un campo di concentramento e fu rispedito in Italia a Ventotene dove rimase fino al 1943.

Tornato a Varese fece parte della 121 Brigata Garibaldi e il giorno successivo alla Liberazione, il 26 aprile fu nominato Sindaco di Varese. Morì giovanissimo dopo una lunga malattia 6 luglio 1964 uomo di grande bontà e ineguagliabile rettitudine.

I prossimi appuntamenti sono “Il PCI nella storia d’Italia”, sabato 27 marzo, alle ore 16; l’incontro “I quaderni del carcere di Antonio Gramsci”, tra le opere italiane più tradotte al mondo, sabato 17 aprile, alle ore 16; la proiezione del film “Via della Missione”, sabato 8 maggio alle ore 16, la convalescenza di Togliatti dopo l’attentato del 1948, Inquadrando la figura e l’opera del Migliore. In occasione degli incontri sulla fondazione del PCI è stato pubblicato “La svolta di Salerno in una ‘testimonianza’ di Palmiro Togliatti”, un volume e un video a cura di Maria Agostina Pellegatta (Edizioni EmmeEffe di Varese).

Ad organizzare il programma di incontri è un ampio Comitato organizzatore coordinato da Maria Agostina Pellegatta, con la collaborazione di Anpi, Cgil, Fond. Città Futura, Coop. Belforte, Ass. Lombarda Coop. Consumatori.