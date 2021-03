Eolo sulle strade del grande ciclismo: sarà sponsor delle grandi classiche italiane

Il mondo del ciclismo ed Eolo – la grande azienda della connettività con sede a Busto Arsizio – hanno legami sempre più stretti. Il marchio creato da Luca Spada è da quest’anno main sponsor di una squadra di categoria “professional”, la Eolo-Kometa diretta da Ivan Basso, ma ha annunciato quest’oggi – venerdì 5 marzo – la propria sponsorizzazione anche delle grandi classiche del panorama italiano.

A partire da domani, giorno della “Strade Bianche” di Siena, Eolo comparirà quindi negli spazi pubblicitari e nelle altre iniziative commerciali delle corse allestite da RCS Sport, la società legata alla Gazzetta dello Sport che da sempre è il principale organizzatore italiano in ambito di gare ciclistiche.

Eolo quindi sarà title sponsor della Strade Bianche (dal punto di vista sportivo ne parliamo in QUESTO articolo) e della Tirreno Adriatico, la corsa a tappe che si disputerà tra il 10 e il 16 marzo prossimi; l’accordo inoltre dà all’azienda bustocca il ruolo di presenting sponsor della Milano-Sanremo di sabato 20 marzo, della Milano-Torino, del Gran Piemonte, del “Lombardia” e del Giro di Sicilia.

«Ho assaporato il piacere unico che si prova quando si è in scia e davanti c’è qualcuno che per un po’ prende il vento al posto tuo – racconta Luca Spada a margine dell’accordo – Da questa sensazione è nato un grande amore e il profondo legame che sempre di più unisce Eolo al mondo del ciclismo professionale».

«Il successo, nello sport come nel business, ha un presupposto cardine: la fatica. Spingersi oltre i propri limiti, pensare nuove soluzioni, lavorare di gambe e di testa e, quando non basta, lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Per questa profonda connessione sono sempre stato legato al mondo dello sport, come uomo ancora prima che come imprenditore. La decisione di investire anche quest’anno nel mondo del ciclismo professionale è perché Eolo condivide con questo sport un legame ideologico profondo. Il ciclismo infatti unisce il Paese in una grande rete unica, portando i grandi campioni anche nei territori di periferia e nei piccoli comuni dove gli altri sport non arrivano. Così noi di Eolo ci impegniamo ogni giorno per portare la connessione ultra veloce in tutta Italia grazie alla nostra tecnologia, raggiungendo quelle aree spesso dimenticate dai grandi operatori. Perché ogni comune, ogni cittadino, ha il diritto di vivere in prima persona il grande sport così come di avere la migliore connessione possibile»