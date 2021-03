Il Fai per l’ambiente, uno sguardo al futuro nel convegno nazionale 2021

Sono molti gli ospiti che del 25° Convegno Nazionale del Fai-Fondo Ambiente Italiano, in programma per oggi, sabato 20 marzo, in una diretta in streaming.

Dopo un intervento musicale e per quasi per l’intera giornata, con un programma diviso tra mattino e pomeriggio, si susseguiranno diversi interventi che affronteranno un tema quantomeno attuale come quello dell’ambiente. La cornice all’interno della quale verrà si svolgerà l’incontro parte infatti da una domanda: “Fondo per l’Ambiente Italiano, per quale ambiente?”. – Leggi qui il programma della giornata

Ad aprire l’incontro saranno Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della Ricerca e Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Segretario Generale di Europa Nostra. Seguiranno gli interventi di Marco Magnifico, Vice Presidente Esecutivo FAI Fondo Ambiente Italiano, seguirà un intervento di Andrea Carandini, Presidente FAI e l’intervento di molti esperti. Il programma è diviso in due parti, il pomeriggio alle 17 sarà Daniela Bruno, Vice Direttrice Generale FAI per gli Affari Culturali ad aprire la seconda sessione del convegno spiegando quale sarà la nuova dimensione culturale del Fai. La chiusura vede l’intervento di Dario Franceschini, ministro della Cultura.

Ore 9.40 Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della Ricerca e Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Segretario Generale di Europa Nostra

Ore 10.00 Paolo Galluzzi, Museo Galileo, Firenze, Leonardo da Vinci, paradigma di una cultura unificata

10.10 Marco Magnifico, Vice Presidente Esecutivo FAI Fondo Ambiente Italiano o Fondo “per” l’Ambiente Italiano

10.20 Andrea Carandini, Presidente FAI, L’Ambiente secondo il FAI, intreccio indissolubile tra Natura e Storia

10.35 Massimo Recalcati, psicanalista – Il trauma e la ripartenza

11.05 Guido Tonelli, Professore di Fisica, Università di Pisa e Senior Scientist presso il CERN di Ginevra Genesi, dall’universo ai simboli

10.50 Salvatore Veca, filosofo – Due immagini della Cultura

11.20 Telmo Pievani, Professore di Filosofia delle Scienze Biologiche, Università di Padova – L’intreccio di Natura e Cultura nell’evoluzione umana

11.35 Alberto Magnaghi, Presidente della Società dei Territorialisti e delle Territorialiste – La coscienza di luogo per la cura dell’Ambiente dell’Uomo

11.50 Michele Pontecorvo Ricciardi, Vice Presidente Ferrarelle SpA

Pomeriggio

17.05 Daniela Bruno, Vice Direttrice Generale FAI per gli Affari Culturali – La nuova dimensione culturale del FAI

17.20 Giorgio Vacchiano, ricercatore in Scienze forestali, Università degli Studi di Milano Alberi e boschi: come prendersi cura dell’ecosistema forestale

17.30 Daniela Ducato, imprenditrice co-fondatrice Edizero Industrie Verdi – Il ruolo dell’imprenditoria per l’Ambiente

17.40 Emanuela Colombo, Professoressa di Fisica Tecnica Industriale, Dip. Energia, Politecnico di Milano Transizione energetica ed equità per le Persone e per il Pianeta

17.50 Caterina La Porta, Professoressa di Patologia generale, Dip. Scienze e Politiche Ambientali, Università degli Studi di Milano La salute globale

18.00 Marco Magnifico, Vice Presidente Esecutivo FAI Monache e rondini

Conclusioni

18.15 Dario Franceschini, Ministro della Cultura