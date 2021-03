Festa “universitaria” con rissa davanti al Politecnico di Milano

Festone e rissa in strada, con feriti e intervento dei carabinieri.

È successo nella serata di venerdì, in piazza Leonardo da Vinci, di fronte alla sede del Politecnico di Milano.

A seguito di continui schiamazzi e consistenti assembramenti segnalati da diversi residenti della zona, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte, coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Milano Duomo.

Piazza Da Vinci è luogo “storico” di feste all’aperto, ma certo non in periodo Covid: in effetti anche in questa occasione erano coinvolti 17 studenti universitari tra i 23 e i 28 anni, quelli effettivamente identificati al momento del fuggi-fuggi generale.

I ragazzi, totalmente incuranti delle misure di distanziamento sociale, si sono assembrati nel giardino antistante all’università, consumando alcolici anche oltre l’orario di cosiddetto “coprifuoco”, insieme ad altre decine di giovani.

C’è stato anche un principio di rissa, subito fermata grazie all’intervento dei carabinieri. Nel corso della lite in ogni caso tre giovani sono rimasti lievemente feriti (uno dei tre ha necessitato del trasporto in ospedale).