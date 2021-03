Fondazione Cariplo e Acsm Agam, due milioni per contrastare la povertà

Due milioni di euro per sostenere una serie di interventi a contrasto della povertà: a tanto ammontano i fondi stanziati grazie a un accordo tra la Fondazione Cariplo e Acsm Agam, l’azienda multiutility che fornisce una serie di servizi ai cittadini. I soldi saranno destinati anche al territorio della provincia di Varese oltre a quelle di Como, Lecco, Monza Brianza e Sondrio. Un impegno che andrà a beneficio delle comunità colpite dagli effetti della pandemia che ora si trovano in situazione di emergenza economica e sociale.

Le due entità – Fondazione Cariplo e Acsm Agam – metteranno sul piatto un milione di euro a testa, nel quadro di un’alleanza strategica triennale tra il 2021 e il 2023. Entrambe sosterranno i Fondi attivati dalle singole Fondazioni di Comunità – di Como, Lecco, Monza e Brianza, Varese e Sondrio (Fondazione Pro Valtellina) – al fine di supportare e valorizzare in modo mirato le iniziative e le organizzazioni impegnate nel contrastare le diverse condizioni di povertà (alimentare, digitale, educativa).

L’intesa integra le risorse e gli strumenti già messi in campo dalla Fondazione e dal gruppo Acsm Agam e si propone come volano di una mobilitazione che coinvolga , in modo diffuso e capillare, i cittadini, le aziende, le istituzioni che potranno aderire al progetto e contribuire alla campagna. «Crisi sanitaria, economica e sociale stanno generando enormi difficoltà per moltissime persone, aumentando le disuguaglianze e le divisioni all’interno delle comunità – spiega il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti – Davanti a questa situazione è indispensabile unire le forze. I Fondi di contrasto alla povertà, che Fondazione Cariplo sta promuovendo insieme alle Fondazioni di Comunità, hanno esattamente questo scopo: generare uno spazio di collaborazione aperto, in cui i diversi soggetti che operano sul territorio possano convergere nella raccolta di risorse per rispondere ai bisogni emergenti».

Sulla medesima lunghezza d’onda le parole di Paolo Busnelli e Paolo Soldani, presidente e ad di Acsm Agam: «La vicinanza ai territori in cui operiamo e di cui siamo espressione è centrale nelle attività del Gruppo, volte a generare valore e sviluppo a beneficio delle comunità locali. Attraverso la partnership con Fondazione Cariplo, intendiamo assicurare un aiuto concreto in un momento estremamente complesso e promuovere una rete di solidarietà e di attenzione nei confronti dei tanti settori in difficoltà. Una scelta che sentiamo profondamente nostra, all’insegna della responsabilità sociale di impresa».