Fontana annuncia: “Lombardia in zona rossa fino all’11 aprile”

Durante le vacanze pasquali, come era già stato definito, tutta l’Italia sarà in zona rossa ma da martedì 6 aprile la suddivisione delle fasce regionali dei colori riprende secondo i consueti parametri di valutazione settimanali.

I passaggi di colore che entreranno in vigore dal 6 aprile saranno decisi questo venerdì quando la cabina di regia e l’istituto Superiore di Sanità analizzeranno i dati di ciascun territorio.

A smorzare le speranze dei lombardi arrivano però le parole del presidente Attilio Fontana: «Oggi si riunisce il comitato tecnico che valuterà i dati che, da un certo punto di vista, stanno leggermente migliorando, come ad esempio nell’Rt, purtroppo sono ancora alti i letti occupati negli ospedali e nelle terapie intensive. Oggi lo sapremo, ma temo che si vada verso una conferma della zona rossa». Lo ha detto in un’intervista al Tg5, anticipando così il risultato del consueto monitoraggio regionale che stabilisce il colore delle regioni a partire da lunedì prossimo.

Secondo Fontana alcuni indicatori dicono che i dati stanno migliorando (indice Rt in calo e numero di contagi ogni 100 mila abitanti) ma rimane alta la pressione sui posti letto e le terapie intensive degli ospedali.

A proposito della vicenda Aria Spa, Fontana ha spiegato che «Si sono sicuramente verificati alcuni intoppi, alcune situazioni che non erano accettabili. Per questo motivo credo che si dovesse prendere una decisione che purtroppo ha colpito i vertici. I problemi però sono stati individuati e stanno per essere risolti».