Generale Figliuolo, nuovo commissario per l’emergenza, Fontana: “Massima collaborazione “

«Confermo la nostra massima collaborazione per cambiare ritmo e per partire il prima possibile con la campagna di vaccinazione di massa». Questo il commento del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, augurando “buon lavoro” al Generale di Corpo d’Armata, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19.