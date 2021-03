Fontana: “Chiedo scusa alle famiglie, chiudere dall’oggi al domani è stata una scelta sofferta”

«Alle famiglie chiedo scusa. Non avrei voluto farlo ma abbiamo dovuto perché era necessario prendere provvedimenti rapidi. In una epidemia come questa anche 24 ore possono essere importanti». Il Presidente di regione Lombardia Attilio Fontana, all’indomani dell’ordinanza che ha stabilito per la regione la fascia “arancione rafforzata”, torna sui motivi che hanno imposto una scelta così dura con poco preavviso per i cittadini.

«È stato un grande dolore e un grande dispiacere ma ora non si poteva fare diversamente». Il presidente è intervenuto da Malpensa dove partecipa all’inaugurazione del nuovo hub di Dhl: «Quella di ieri è stata una scleta determinata dalla volontà di tutelare gli studenti e le famiglie. Mi rendo conto dei disagi ma non è stato per fare un dispetto».

