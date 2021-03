Frana sul torrente Tinella, cento metri cubi di roccia caduti al Ponte del diavolo di Casciago

Almeno un centinaio di metri cubi di roccia sono franati nella valle scavata dal torrente Tinella in località Ponte del Diavolo a Morosolo, sul versante della collina in comune di Barasso.

Il movimento franoso ha interessato una parete rocciosa ai margini di uno dei punti più affascinanti di quella località, tra le cascate e le pozze naturali formatesi lungo il corso del fiume.

Sul posto è intervenuta la Protezione Civile del Valtinella per valutare le dimensioni della frana e le necessarie opere di contenimento in una zona che è anche molto frequentata da visitatori, soprattutto in estate. Nei pressi della frana, infatti, esiste un percorso battuto che scende fino al livello del corso d’acqua, sentiero che rientra tra gli itinerari del Parco del Campo dei Fiori.

La Protezione Civile ha avvisato il Parco e la Regione per avviare le pratiche di messa in sicurezza, non semplici in una zona impervia e coperta dalla vegetazione. È sconsigliato addentrarsi in quell’area, che verrà recintata non appena terminate le verifiche.