Frecce Tricolori sul Lago, il sindaco di Arona: “Ora è impossibile, ci prenotiamo per il 2022”

Il Lago Maggiore è stato inserito nel calendario delle esibizioni 2021 ma le condizioni sanitarie non permettono la realizzazione in sicurezza dello spettacolo delle Frecce tricolori.

Lo spiega il sindaco di Arona, Federico Monti, alla luce della notizia, circolata nelle ultime ore di un possibile ritorno della Pattuglia acrobatica nazionale sul Lago Maggiore.

“Arona è effettivamente nell’elenco delle esibizioni ma non è possibile in questo contesto realizzare un evento simile. Siamo però in lista per il 2022”.