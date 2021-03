Fritto di lago e pizza da fare con i bambini, la Trattoria della Rosa di Cazzago Brabbia sfida la crisi

La crisi è un’opportunità? Lo si è sentito dire spesso in questo periodo, e dopo un anno di sacrifici, oggi questo slogan sembra un po’ un luogo comune e una forzatura. Ma c’è chi ci sta provando ad uscire dalla crisi mettendo in campo energia e creatività. Lui si chiama Diego ed insieme a Marzia, sua moglie, gestisce la Trattoria della Rosa a Cazzago Brabbia.

Nel periodo del primo lockdown ha pensato di approfittare della chiusura per ristrutturare il locale. Lo ha ridipinto, lo ha reso più accogliente e soprattutto ha deciso di trasformare la trattoria anche in una pizzeria, che il piccolo paesino sul lago di Varese non aveva. Ed ecco che è arrivato il secondo periodo di chiusura; Diego non si è perso d’animo e si è organizzato: ha confezionato dei kit per la preparazione della pizza a casa con i propri bambini, così come fa lui in un video tutorial caricato su Facebook.

Fino a quando non lo faranno riaprire, tutte le domeniche preparerà pane fresco col lievito madre e con quello deliziosi cheeseburger. Se poi amate il fritto misto di lago potete prenotarlo e gustarvelo a casa.

Diego non è solo in questa grande sfida: accanto a sé ha la sua famiglia ma soprattutto tutta la comunità di Cazzago che lo sostiene e fa il tifo per lui.

