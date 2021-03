Fumo dal tetto di Accam, arrivano i Vigili del Fuoco ma è solo vapore

Nella serata di ieri, mercoledì, si è verificato un black out elettrico all’inceneritore Accam di Busto Arsizio. Qualcuno ha anche visto una colonna di fumo uscire dal capannone e ha pensato subito al peggio, chiamando i Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti.

All’interno dell’impianto non si è verificato alcun incendio, come ci spiega il presidente di Accam Angelo Bellora, e il pennacchio che si vedeva fuoriuscire non era altro che vapore: «Ieri sera c’è stato un blackout elettrico in tutta la zona intorno ad Accam e qualcuno deve aver subito pensato al peggio – spiega il presidente -. Vorrei tranquillizzare tutti: quello che vedete è vapore di acqua osmotizzata, servirebbe a produrre energia grazie alle turbine che, però, sono ancora ferme dopo l’incendio di gennaio del 2020».

Bellora ha spiegato che la fuoriuscita di vapore avviene da tempo perchè, senza le turbine in funzione, non tutta l’acqua scaldata dalla caldaia si condensa ed è stato creato una sorta di sfiatatoio.