Come funzionano gli autobus la domenica a Varese in zona rossa

Il sistema a colori per i lockdown nelle varie zone di Italia e Lombardia crea difficoltà e confusione tra gli utenti di molti servizi locali, tra quali ci sono anche gli autobus.

Spinti da una richiesta – o per dir meglio, una lamentela – di un utente della linea H che va dal rione San Fermo alla scuola Europea passando dal centro città, che in questo periodo non fa più servizio la domenica, abbiamo approfittato per chiarire la situazione con Autolinee Varesine.

«Viste le forti limitazioni alla mobilità personale, il servizio Festivo domenicale è al momento limitato alle sole linee C – E – N: si tratta delle linee maggiormente frequentate alla domenica, nonché quelle che servono i due ospedali o altri servizi essenziali».

Ciò detto «Degli utenti di un bus alla domenica, chi lavora (e chi dunque avrebbe, secondo le vigenti normative, l’unica possibilità di spostamento) rappresenta davvero una percentuale minima. Ci spiace sinceramente per quelle poche persone che restano effettivamente penalizzate, ma in questa fase in cui viene ripetuto che è fondamentale limitare gli spostamenti abbiamo voluto e dovuto fare anche noi la nostra parte, pur andando contro il nostro reale interesse (che è quello di muovere più persone possibile): comunque, nessuna modifica al servizio viene decisa in autonomia dall’azienda, ma passa tutto al vaglio dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale».

Già un anno fa il servizio Festivo domenicale fu limitato alle sole tre linee principali: allora, però, vi fu una corposa riduzione anche del servizio nei giorni feriali. Stavolta, invece, nei giorni feriali dal lunedì al sabato continuiamo a seguire il programma orario Non Scolastico che è quello tipico dei giorni di “ponte” o comunque di piena operatività della città al netto delle scuole, «Nonostante alla prova dei fatti sia un servizio davvero sovradimensionato rispetto ai reali numeri degli utenti in viaggio in questi giorni» segnala Autolinee Varesine.