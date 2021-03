Ecco come funzionerà la vaccinazione a Malpensafiere di Busto Arsizio

In molti si stanno chiedendo come si svolgerà la vaccinazione all’interno del polo fieristico di Malpensafiere. La campagna di vaccinazione di massa, infatti, partirà domani, mercoledì 31 marzo, con i primi 1200 convocati. Il polo fieristico si trova in via XI Settembre a Busto Arsizio ed è posizionata a pochi metri dall’ingresso dell’autostrada A8 e della SS 336 di Malpensa.

Come arrivare

In questa prima fase funzionerà 7 giorni su 7, 10 ore al giorno, dalle 8.30 alle 18.30. Le vaccinazioni si effettuano negli spazi interni dell’Hub (non in macchina).Si potrà accedere con l’auto, a piedi o con i mezzi pubblici. Il Centro è dotato di un ampio parcheggio esterno. Per chi fosse in difficoltà a camminare, è possibile recarsi in auto fino all’ingresso e qui usufruire di un servizio carrozzine. Per chi volesse utilizzare il trasporto pubblico le fermate dell’autobus più vicine sono via Collodi civico 2 (linea 1, 11, 55) e via Piermarini civico 60 o 16 (linea 1 e 11); è previsto un percorso protetto pedonale dalla fermata all’Hub.

All’arrivo

All’accesso esterno ai cancelli ci sarà la protezione civile che misurerà la temperatura e controllerà l’sms di prenotazione. Alcuni vaccinandi sono stati contattati telefonicamente e verrà verificato il loro nominativo nelle apposite liste.

L’ingresso e l’accoglienza

I volontari delle altre associazioni, in tutto una settantina, supervisioneranno la parte relativa all’ingresso del polo fieristico. Si farà scendere la persona dalla macchina mentre l’accompagnatore proseguirà in auto e girerà attorno all’edificio per sbucare al gate A dove troverà il parente vaccinato pronto per essere caricato in auto.

I moduli di anamnesi e consenso

Allestita, inoltre, una sala d’attesa con 40 sedie, nel caso in cui qualcuno arrivi con un certo anticipo, per evitare assembramenti. Il consiglio è quello di rispettare il più possibile l’orario di convocazione. Dall’ingresso si accede, poi, ad un lungo corridoio dove sono state allestite 12 postazioni per compilare i moduli per l’anamnesi e il consenso, nel caso in cui non lo si è fatto in precedenza. Si prosegue quindi per il corridoio esterno che immette al centro vaccinale.

L’area dei vaccini

L’area dei vaccini è presidiata dalla Protezione Civile. All’ingresso ci saranno due medici che verificheranno l’idoneità al vaccino. A quel punto si entra nel grande capannone dove da domani saranno attive 10 delle 30 postazioni vaccinali con due infermieri per ogni box, uno si occuperà della registrazione e l’altro della somministrazione. Col passare dei giorni si arriverà ad attivare tutte le postazioni.

QUI TROVATE TUTTI MODULI DA SCARICARE E I CENTRI VACCINALI DI COMPETENZA