Furti nelle case dei pazienti a Luino, proseguono le indagini sulla dottoressa

Sono quattro le denunce sporte ai carabinieri di Luino per il caso della dottoressa accusata di furto la scorsa settimana e arrestata con ancora addosso la refurtiva sottratta nella casa di un paziente.

Il fatto accadde a Luino nella casa di un ottantenne a cui era appena stato fatto un tampone: all’uscita dall’appartamento l’uomo si accorse, confrontandosi anche coi suoi famigliari dell’avvenuto furto e diede l’allarme chiamando il 112.

I carabinieri arrivarono subito trovando alcuni gioielli in mano alla donna, classe 1982, medico conosciuto nella zona, finita agli arresti e oggi all’obbligo di firma.

All’indomani dell’arresto la Procura di Varese ha fatto sapere che «le indagini hanno portato al rinvenimento di diversa refurtiva riconducibile a furti precedenti e che molti cittadini stanno in questo momento denunciando di essere stati vittime di furto».

In effetti diversi sono stati i verbali raccolti dai militari di Luino con le posizioni al vaglio dei militari: in tutto le denunce sono quattro e le indagini sono in corso, dal momento che nella casa della donna sono stati trovati diversi gioielli, tutti inventariati e pronti per essere confrontati con quelli spariti nelle case dei pazienti.