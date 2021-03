Gallarate celebra Dante: ai licei di Viale dei Tigli la conferenza del prof Invernizzi

In occasione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, che si celebra oggi giovedì 25 marzo, alle ore 12.00, i Licei di Viale dei Tigli di Gallarate trasmettono, in diretta streaming per le classi e per la cittadinanza, la conferenza del Prof. Simone Invernizzi “Dante, il cinema e il racconto della Commedia” ( https://www.liceogallarate.edu.it/dante700/ ), che indagherà l’affascinante rapporto tra la settima arte e il poema.

L’argomento offrirà anche lo spunto per riflettere sul Dante personaggio e “regista” della propria storia, sui modelli e sulle innovazioni introdotte dal poeta.

L’evento si inserisce in un progetto più ampio, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate, dal titolo suggestivo “700 anni sotto i Cieli di Dante”, che coinvolge tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, nella realizzazione di iniziative e attività volte a celebrare il Sommo Poeta.

Dal 25 marzo al 14 settembre 2021, giorno in cui si compiranno i 700 anni dalla morte di Dante, si susseguiranno, ogni settimana, conferenze, letture, recitazioni, video ed altri prodotti multimediali, pubblicati sui siti delle scuole e visibili anche tramite Gallaratepiù, l’app. gratuita del Comune.

L’intento è offrire ai ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, l’occasione per farsi interpreti e portavoce, con tutta la loro spontaneità ed originalità, del prezioso messaggio che Dante, attraverso la Commedia, ancora oggi ci consegna. Nonostante siano passati sette secoli e il mondo che conosceva Dante si sia profondamente trasformato, in qualche modo viviamo sotto lo stesso cielo e la luce del “poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra” ci permette di riscoprirci comunità consapevole del valore e dell’attualità del nostro passato come fondamento del vivere civile del nostro presente, soprattutto in questo periodo pieno di incognite.