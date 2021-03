Gallarate ricorda il sacrificio dell’agente Di Puppo, ucciso in via Manzoni

La città di Gallarate ha ricordato oggi, 5 marzo, il sacrificio e il coraggio dell’agente Vincenzo Di Puppo, ucciso nel 1980 nel corso di una rapina che sconvolse la città.

Come ogni anno, la cerimonia si è tenuta intorno al busto che ricorda la guardia scelta (allora si chiamavano così) della Polizia di Stato, che si trova davanti il Commissariato di via Ragazzi del ’99, a Gallarate. Quest’anno ovviamente la cerimonia è stata più contenuta, a ranghi ridotti, per necessarie disposizioni Covid.

Il questore di Varese Michele Morelli ha deposto un omaggio floreale di fronte al busto – inaugurato nel 2007 – con la benedizione da parte del cappellano don Giorgio Spada.

Erano presenti anche le sezioni Anps di Varese e Gallarate, il dirigente del commissariato Luigi Marsico e la vedova di Di Puppo: l’agente morì a 38 anni di età, con lui c’era un giovanissimo collega (diciannovenne) che venne ferito dai colpi calibro 9 sparati da una banda di rapinatori. Sui malviventi c’erano sospetti, ma non elementi sufficienti per un processo: nessuno ha mai pagato per quell’agguato in via Manzoni