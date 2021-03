Gettano un cassonetto nel canale, beccati dalla Polizia Locale

Hanno preso un cassonetto dei rifiuti e l’hanno gettato nel canale Villoresi, per gioco. Autori della bravata, un gruppo di ragazzi della zona – tra i 20 e i 24 anni – che hanno ammesso le loro responsabilità dopo che la Polizia Locale era arrivata a identificarli.

L‘episodio risale a qualche giorno fa: il cassonetto era stato lanciato nel canale, che in questo periodo in asciutta, nel tratto vicino al ponte pedonale della tensostruttura, alla periferia del paese.

La Polizia locale di Castano Primo e Nosate aveva subito attivato l’indagine, passata anche all’analisi di vari “occhi” elettronici e dei nuovi varchi di recente posizionati dislocati sul territorio comunale.

Gli agenti hanno individuato in poco tempo quindi gli autori, quattro ragazzi e due ragazze, convocati presso il Comando di Piazza Mazzini. Si sono pentiti e scusati, ma ovviamente la cosa non ha evitato sanzioni amministrative per le violazioni accertate, mentre non si esclude che verranno contestati eventuali reati.

«Abbiamo accertato le responsabilità e individuato i colpevoli di questo gesto incivile in meno di una settimana, e partendo da questo dato è già possibile comprendere quanto il Settore Sicurezza a Castano Primo abbia raggiunto livelli di efficienza eccezionali e mai visti prima» dice il sindaco Giuseppe Pignatiello. «Resta però l’amaro in bocca nel constatare che gli autori di questo scempio sono ragazzi, gli stessi giovani a cui le tematiche ambientali e di cura e rispetto per l’ambiente dovrebbero essere preponderanti e punti cardine del futuro. Mi dispiace davvero. In ogni caso, la nostra tolleranza sarà sempre zero su chi non rispetta la nostra Castano».