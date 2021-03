Giardini e balconi fioriti, gli alunni della Dante di Cocquio: “Soddisfatti del nostro lavoro”

Gli alunni della classe 1B in occasione dell’evento Green School Piantumazione Sostenibile del 5 e 6 marzo 2021 hanno scritto un articolo e selezionato alcune foto per condividere con tutti i risultati dell’evento di piantumazione. Il lavoro è stato svolto dagli alunni della classe 1B con il supporto dei docenti Bertagna F. e Lauritano A., che insieme a tutto il gruppo docenti della scuola Dante Alighieri di Cocquio Trevisago, sono sempre attenti a sensibilizzare alunni e famiglie verso il rispetto della natura e del proprio territorio.

Galleria fotografica Greenshool Piantumazione Sostenibile, scuola Dante Alighieri di Cocquio Trevisago 4 di 9

Ecco l’articolo scritto dagli alunni per raccontare questa esperienza:

Nelle giornate del 5 e 6 marzo, noi alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Cocquio Trevisago abbiamo deciso di partecipare all’evento collettivo di piantumazione “Piantiamo sostenibilità”.

Ognuno di noi insieme alla propria famiglia ha seminato e coltivato fiori e piante per dare un tocco “green” in più al nostro paese. Abbiamo poi scattato delle fotografie ai nostri giardini e balconi abbelliti e fioriti per condividerle con i nostri professori e con i compagni delle altre classi. Questo evento fa parte delle iniziative del progetto “Green School”, che ci è stato proposto dalla nostra scuola per imparare a rispettare l’ambiente intorno a noi senza inquinare o sprecare le risorse naturali. Siamo stati contenti e soddisfatti di aver partecipato a questa iniziativa, perché anzi che stare sempre incollati al computer abbiamo potuto passare del tempo all’aria aperta con le nostre famiglie. Oltre a ciò abbiamo avuto la possibilità di dare più forza all’ambiente intorno a noi e a noi stessi, perché sappiamo bene che le piante producono l’ossigeno che ci serve per respirare e con la loro presenza migliorano moltissimo la vita sulla Terra.

I ragazzi della 1^ B