Giorgio Arca nominato coordinatore Rete del Tribunale per i Diritti del Malato di CittadinanzaAttiva

( nelle foto sopra Giorgio Arca e Nayma Cardoso)

Lo scorso 9 marzo si è tenuta l’Assemblea degli Associati di Cittadinanzattiva Lombardia APS, nel corso della quale sono state elette le cariche sociali del Movimento, sia regionali che locali, per il quadriennio 2021/2024. Questa è la composizione della nuova governarce di Cittadinanzattiva Lombardia APS.

Segretario Regionale: MANUELA MANTOVANI.

Coordinatori delle Assemblee Territoriali della Regione

CLAUDO SIGNORI per l’Assemblea Territoriale di Bergamo,

FERNANDA DONGHI per l’Assemblea Territoriale di Como,

PAOLA PELLICCIARI per l’Assemblea Territoriale di Milano Città Metropolitana,

NAYMA CARDOSO per l’Assemblea Territoriale di Varese e Provincia.

Successivamente il nuovo Segretario Regionale MANUELA MANTOVANI ha proceduto alla nomina dei Coordinatori Regionali delle Reti:

MARIA PAOLA D’ORONZO – Coordinatore Rete Scuola di Cittadinanzattiva,

ALESSANDRA ELDORADO – Coordinatore Rete dei Consumatori,

GIANLUCA MORRETTA – Coordinatore Rete Giustizia per i Diritti,

GIORGIO ARCA – Coordinatore Rete del Tribunale per i Diritti del Malato.

Infine sono stati presentati i componenti dell’Organo di Amministrazione Regionale:

MANUELA MANTOVANI – Segretario Regionale,

LIBERATA DELL’ARCIPRETE – nominata Vice Segretario Regionale,

ENRICA PELLANDA – eletta dai soci e nominata Segretario Amministrativo,

GIORGIO ARCA – proveniente dalla A.T. di Varese,

LUIGI GARGANTINI – proveniente dalla A.T. di Bergamo,

TOBIA GIORDANO – proveniente dalla A.T. di Milano,

DANIELE BONSEMBIANTE – proveniente dalla A.T. di Varese.