Giornalisti, politici ed esperti per parlare di informazione nell’era della post-verità

Lunedì 22 marzo alle 20.45 nuovo appuntamento on-line promosso da Fare in Lombardia. Questa settimana ci si occuperà di comunicazione e politica con un titolo provocatorio, “Nell’era della post verità?” con ospiti di eccezione come Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia, Marco Giovannelli, direttore di Varesenews che parleranno dello stato dell’informazione oggi in Lombardia, il sindaco di Osnago Paolo Brivio e l’assessore regionale Melania Rizzoli per parlare di politica e informazione e Marco Cacciotto, esperto di comunicazione e politica, che interverrà sul tema della narrazione. Appuntamento in live streaming sulla pagina Facebook dell’associazione Dieci Giornate