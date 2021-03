Il fondatore della Lega Giuseppe Leoni annuncia un nuovo movimento: “Nasce Federalismo Sì”

Nasce il nuovo Movimento “FederalismoSI” che ha come leader Giuseppe Leoni e come intento quello di creare una vera Europa dei Popoli, valorizzando la propensione identitaria delle culture. Leoni è uno dei fondatori, insieme ad Umberto Bossi, della Lega Lombarda.

Così Giuseppe Leoni spiega il suo movimento: «Il pensiero federalista non proietta davanti a sè un’utopia che si dovrà forse raggiungere, o dei piani prestabiliti che si devono realizzare necessariamente in alcuni anni con la rimozione forzata delle realtà viventi ostili. Esso cerca, al contrario, il segreto di un equilibrio flessibile e costantemente in movimento tra i gruppi che intende “comporre”, rispettandoli e non sottomettendoli gli uni agli altri oppure schiacciandoli uno dopo l’altro. Non sarebbe esagerato insistere su questo doppio movimento che caratterizza il pensiero Federalista, su questa interazione e su questa armonia che è il battito stesso del cuore di ogni Comunità Federalista».

Nato a Mornago 73 anni fa, Leoni è architetto, specializzato in bioclimatica e risparmio energetico. Scultore, cresciuto a Carrara-Avenza nello studio Bertagnini. Pilota sportivo con brevetto dal 1968. Giornalista pubblicista dal 1990. Primo consigliere comunale della Lega a Varese nel 1985. Primo deputato della Lega nel 1987 (fino al ’92) e poi senatore (fino al 2013).

Nell’agosto 2020 ha preso pubblicamente posizione contro la nuova Lega di Matteo Salvini affermando che “la Lega Nord è un’altra cosa”, che il progetto iniziale della Lega Nord è “stato tradito” e che Salvini “ha scambiato il concetto di federalismo con quello di federale fascista”.