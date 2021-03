Gli Skorpions Varese torano a giocare al Franco Ossola

Gli Skorpions Varese torneranno a giocare al Franco Ossola. La notizia è stata ufficializzata oggi dalla squadra varesina di football americano impegnato nel campionato di seconda divisione. Già in passato lo stadio di Varese aveva ospitato le gare di questo sport nonché una finale di Superbowl italiano. Gli Skorpions invece al Franco Ossola erano di casa già nei decenni passati.

“Grazie al Comune di Varese, l’uso delle Stadio Franco Ossola sarà dedicato alle partite interne – comunica la squadra -. E’ un grande risultato ed un ritorno nel luogo che ci ha visto protagonisti negli anni Ottanta. Una cornice degna del nostro sport e un successo per la nostra società e per tutti coloro che dirigenti e volontari, si impegnano ogni giorno per dare a questi ragazzi il giusto spazio e le giuste misure di sicurezza per garantire loro livelli di sicurezza elevati”.

“Durante questi mesi la Società si è impegnata e ha applicato le regole che la Federazione si è data. Sabato un completo giro di test con Tampone a tutti i ragazzi e dirigenti e allenatori. Uno tra i tanti momenti dove la sicurezza e la salute sono diventate la priorità per questa Società in un momento così delicato”.

