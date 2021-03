Gli studenti e il Fai portano alla scoperta di villa Rusconi

Una mattina per scoprire Villa Rusconi a Castano Primo: online, ma con una vera visita guidata, a cura del Fai e degli studenti locali.

La villa nella zona del Parco del Ticino è infatti uno dei monumenti selezionati per le “Giornate Fai per le scuole” 2021, evento nazionale del Fai che offrirà visite guidate a distanza tra lunedì 8 e sabato 13 marzo.

Gli studenti, formati dai volontari del FAI in collaborazione con i docenti, saranno chiamati ancora una volta a mettersi in gioco in prima persona, per scoprire da protagonisti la ricchezza del patrimonio culturale italiano e raccontarla ai loro pari, ma quest’anno lo faranno in centinaia di visite guidate online, con video in diretta Instagram e in differita sui canali IGTV delle Delegazioni FAI, visibili da tutti anche sul sito www.giornatefaiperlescuole.it .

Sabato 13 marzo, alle 10, toccherà anche agli apprendisti Ciceroni dell’istituto Torno di Castano, che porteranno alla scoperta di un luogo a loro familiare, ma pregevole e meritevole di attenzione: la ampia Villa Rusconi è oggi sede del municipio (e quindi appunto nota agli abitanti della zona) ma ha un passato e un’architettura pregevoli.

Fu costruita su commissione della famiglia milanese dei Corio utilizzando i proventi derivanti dalle rendite della prepositura di Sant’Ambrogio a Milano. A seguito di vicende che portarono la famiglia Corio alla decadenza, la villa passò a diversi proprietari, fino a che i Rusconi “imposero” il nome. Possiede le caratteristiche architettoniche degli edifici seicenteschi di progettazione ricchiniana: tipica pianta a U, con uno scenografico corpo centrale a tre piani e due ali laterali destinate a parte rustica (essendo ville di campagna, a stretto contatto con le proprietà terriere circostanti. Un giardino diffuso si sviluppa in due aree: quella prospiciente l’edificio e quella retrostante.

Complessivamente a livello nazionale saranno oltre 4000 gli Apprendisti Ciceroni, 700 video in programma, di cui 122 in diretta nella sola giornata di mercoledì 10 marzo, e 264 luoghi da visitare online, quasi 50 in più dell’edizione del 2019.