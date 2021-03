Gli studenti di terza media spiegano la resilienza delle imprese

Spiegare il significato della resilienza con articoli, infografiche, poesie e disegni: è stata questa la sfida lanciata ai ragazzi di terza media del territorio dal Comitato per la Piccola Industria dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese nell’ambito del #PmiDayVarese2020, la più importante manifestazione di orientamento allo studio del Varesotto che a novembre ha coinvolto 4.000 studenti in visite virtuali alla scoperta delle aziende manifatturiere e del mondo del lavoro. (foto da sinistra: Roberto Grassi, presidente di Univa, e Giancarlo Saporiti, presidente del Comitato per la piccola industria)

Sono state 18 le scuole che hanno raccolto il guanto di sfida, inviando decine di elaborati. Tra questi solo quattro sono stati scelti come i migliori dal comitato organizzatore del Pmi Day. Tra i criteri di valutazione: creatività, originalità e pertinenza del contenuto. Per dare il giusto riconoscimento al grande impegno degli studenti che si sono sbizzarriti nella creazione di testi, disegni e poesie per il racconto e la loro interpretazione della resilienza, il Comitato per la Piccola Industria di Univa, organizza un evento che si svolgerà in modalità webinar, attraverso la “Piattaforma Zoom”.

A collegarsi saranno tutte le scuole partecipanti, per ognuna delle quale verrà assegnato un premio di partecipazione a sostegno delle attività di didattica a distanza. L’appuntamento è per: venerdì 26 marzo 2021, alle ore 11.00.

Interverranno: Roberto Grassi, Presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese; Giancarlo Saporiti, Presidente del Comitato per la Piccola Industria di Univa. Parteciperanno anche: Giuseppe Carcano, dirigente Ufficio scolastico territoriale Mattia Premazzi, consigliere provinciale.

Partner del #PmiDayVarese2020 sono: Amca Elevatori e Assi Srl.