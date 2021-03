Gol al Bayern Monaco, Marco Parolo nella storia della Champions League

La Lazio è uscita dalla Champions League eliminata dal Bayern Monaco. Non una serata da ricordare per la squadra capitolina, che dopo il 4-1 subito nella gara di andata a Roma ha perso anche nel ritorno 2-1 in Baviera.

Il gol laziale di ieri sera porta però la firma di Marco Parolo. Una rete ininfluente per la qualificazione, ma non per le statistiche. Il colpo di testa vincente del centrocampista di Gallarate lo ha infatti entrare nel libro delle statistiche della massima competizione europea.

Parolo è diventato il terzo giocatore più anziano a segnare un gol nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. I due prima di lui: Paolo Maldini e Ryan Giggs. Non male come compagnia.