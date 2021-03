Grazie a Unicredit il Piccolo Principe può spiccare “il Volo” con una nuova residenza

UniCredit ha erogato un finanziamento sociale di 200 mila euro alla comunità per minori Piccolo Principe Onlus, finalizzato all’acquisto di una residenza da destinarsi ad alloggio di ragazze e ragazzi nell’ambito del progetto sociale Il Volo.

«Siamo molto fieri del supporto fornito a Piccolo Principe Onlus, una cooperativa sociale che grazie a passione, dedizione e sensibilità opera sul territorio con un’importante attività sociale. – commenta Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit – In un momento così difficile il nostro Gruppo sente forte la responsabilità e la necessità di fare la propria parte e ci siamo attivati in ogni modo possibile per essere di supporto alle comunità e ai territori lombardi. La sfida colta da Piccolo Principe Onlus è pienamente coerente con gli obiettivi perseguiti da UniCredit tramite l’offerta di Impact Financing con la quale vogliamo contribuire allo sviluppo di una società più equa ed inclusiva».

Chi accoglie la comunità Il Volo

Nelle 2 Case Il Volo, maschile e femminile, accolgono rispettivamente ragazzi e ragazze dai 15 ai 21 anni che, cresciuti in Comunità, non hanno la prospettiva di un rientro a casa.

Quanti ragazzi e ragazze

Nella Casa Il Volo maschile accogliamo al massimo 9 ragazzi. Nella Casa Il Volo femminile accogliamo al massimo 8 ragazze.

Quale è lo scopo

Ci sono ragazzi e ragazze che hanno trascorso la loro infanzia e adolescenza in Comunità. Vissuti in un ambiente protetto e rassicurante, dove hanno costruito legami e affetti, rischiano molto a uscirne senza la prospettiva di una casa e una famiglia adeguate.

Per questi ragazzi e ragazze hanno creato le 2 “case ponte” Il Volo, dove educano all’autonomia, al sapere come fare seguendo regole interiori apprese, maturate e fatte proprie. In uno spazio e dimensione familiare ragazzi e ragazze condividono tempo ed esperienze con educatori che li accompagnano alla conquista di piccole autonomie quotidiane.

Per ogni ragazzo e ragazza viene sviluppato un percorso che, partendo dalla continuità degli affetti e dalla solidità delle case Il Volo, procede con la costruzione di un progetto personale, a misura delle singole e specifiche capacità, attitudini, maturazione psicologica ed emotiva.

Poiché la ricostruzione dei legami affettivi e sociali è la base di un’autonomia autentica, investiamo molto sul territorio e sulla gestione delle emozioni. La comunità ritiene fondamentale che ogni ragazzo e ragazza concluda progetti scolastici e formativi e si avvii al lavoro. Una volta terminato il progetto e uscito da Il Volo, ogni giovane è pronto per altre tappe verso l’autonomia. Quest’ultima, infatti, è un lungo processo che si conclude in ben altre età. Il Volo è il punto d’inizio. Dà a ogni ragazzo e ragazza la prima occasione per dispiegare le ali.

Il metodo

Gli adolescenti di cui ci prendiamo cura hanno spesso sviluppato comportamenti estremi, che esprimono il loro disagio ma compromettono la vita affettiva e sociale. Disturbi dell’ansia, psicosomatici, alimentari, depressivi, deficit di controllo degli impulsi, abuso di sostanze, condotte aggressive sono tutti manifestazione di un disagio, oltre che essere un modo di comunicare.

Interveniamo sui comportamenti disfunzionali delle adolescenti con un approccio educativo terapeutico cognitivo – comportamentale, che consente di ridurre in tempi relativamente brevi le problematiche presenti e fare verifiche periodiche.

Il modello da noi adottato prevede modalità, procedure e tecniche volte a modificare atteggiamenti, convinzioni, schemi e strutture conoscitive.