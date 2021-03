Handicap Sport, partenza falsa: biancorossi battuti a Vicenza

Avvio in salita per la Handicap Sport Varese nel campionato di Serie B di basket in carrozzina; la Amca Elevatori, che aveva saltato il primo incontro in calendario nel proprio girone, perde all’esordio sul campo di Vicenza con il punteggio di 59-47 e vede scappare proprio la Sanitaria Beni in testa alla classifica.

La squadra di Bottini, priva di due giocatori importanti come Gabriele Silva e Marco Paonessa, è andata sotto nel punteggio nei primi minuti e non è riuscita a riacciuffare Vicenza nella restante parte del match, pur avvicinandosi sino al -4 quando mancavano 3′ al termine. Da mangiarsi le mani però la percentuale ai tiri liberi dell’Amca, con i biancorossi autori di un pessimo 3/17 dalla linea della carità, determinante ai fini del risultato. Diene (14) e Mazzolini (13) gli unici due in doppia cifra per la HSV.

L’Amca Elevatori dovrà quindi scuotersi fin dal prossimo incontro, il primo tra le mura amiche del palazzetto universitario del Cus Insubria: sabato 20 Varese ospiterà l’Olympic Alitrans Verona con la speranza di recuperare Silva e di mettere in tasca i primi due punti. Attenzione però perché gli scaligeri hanno vinto nettamente a domicilio sul campo di Brescia.

Sanitaria Beni Vicenza – Amca Elevatori H.S. Varese 59-47

(14-8, 30-22, 36-31) Vicenza: Feltrin, Maiello 2, Kamara 6, Ferro, Benedetti 10, Dal Ben 6, Fabris 15, Pedretti 19.

H.S. Varese: Marinello R. 5, Molteni 8, Sala, Mazzolini 13, Diene 14, Fiorentini, Roncari 7. All. Bottini.

I risultati (2a giornata): Vicenza – Varese 59-47; Brescia – Verona 30-45.

La classifica: Vicenza 4; Verona 2; Varese*, Brescia* 0.

* una partita in meno.

Prossimo turno (sabato 20 marzo): Varese – Verona (ore 16.30); Brescia – Vicenza (ore 18)