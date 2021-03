Ibrahimović e calhanoglu “paparazzati” all’uscita dal tatuatore a Gallarate

Dai campi dei migliori stadi del mondo al palco di Sanremo e ora… in un negozio di tatuaggi di Gallarate. Zlatan Ibrahimović, il fuoriclasse che veste la maglia del Milan, è stato fotografato all’uscita dello studio “Cross the line tattoo” di via Volpe insieme al compagno di squadra Hakan Çalhanoğlu. È stato proprio quest’ultimo a postare poi su Instagram le foto della seduta dalla tatuatrice gallaratese.