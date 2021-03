Imprenditoria e occupazione al femminile: diretta Facebook del Pd varesino

Si terrà domani, mercoledì 3 marzo, alle ore 21 sulla pagina Facebook del Pd Provincia di Varese la diretta “Presente e Futura – Conferenza Donne Democratiche” sull’occupazione e l’imprenditoria femminile.

Saranno presenti Stefania Filetti, segretaria Gen. CGIL Varese; Margherita Silvestrini, candidata sindaca a Gallarate; Elena Castiglioni, imprenditrice; Elena Macchi, imprenditrice; Roberto Molinari, assessore ai servizi sociali del comune di Varese; Rossella Dimaggio, assessora ai servizi educativi con delega alle pari opportunità del comune di Varese; Diana De Marchi, Delegata PD Lombardia Conferenza Nazionale Donne Dem e presidente commissione pari opportunità del Comune di Milano, oltre ai saluti iniziali del Segretario Provinciale Dem Giovanni Corbo.



A condurre l’evento sarà la portavoce conferenza Donne Dem di Varese Francesca Ciappina, la quale ha dichiarato: «La presenza delle donne in tutti i luoghi non è solo questione di parità di genere ma di piena realizzazione della democrazia e di rappresentazione della società, fatta di uomini e donne».

L’evento di domani si propone, quindi, di fare il punto sulla situazione dell’occupazione femminile nel territorio della provincia di Varese e di far emergere proposte che possano migliorarla soprattutto in termini di possibilità di accesso al lavoro da parte delle donne con l’ alleggerimento dell’ attività di cura che ricade in modo preponderante sulle loro spalle.