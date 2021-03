In fiamme i boschi sopra Cossogno, fumo visibile anche da Laveno

Un vasto incendio, visibile anche dalla sponda lombarda del Lago Maggiore, è divampato questo pomeriggio sulle alture di Cossogno (Vco).

Per cercare di domare le fiamme sono in azione i Vigili del fuoco e Aib e sul posto sono operativi anche i Carabinieri del nucleo forestale. Le condizioni meteorologiche e in particolare la presenza del vento rendono più complesse le operazioni di spegnimento.

La colonna di fumo che si alza dall’area tra Cossogno e Miazzina è visibile anche da Laveno (nella foto in alto).

Soltanto alcuni giorni fa, un incendio boschivo sopra Ornavasso, aveva tenuto impegnate a lungo le squadre di soccorso e richiesto anche l’intervento di un Canadair.