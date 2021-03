Inaugurato il nuovo centro vaccinale al Move In di Cerro Maggiore, alla presenza di Attilio Fontana

Il primo centro vaccinale in provincia di Milano frutto della collaborazione tra pubblico e privato è stato inaugurato questa mattina, lunedì 15 marzo, al Move In di Cerro Maggiore.

Il taglio del nastro alla presenza del governatore lombardo Attilio Fontana, del sindaco cerrese Nuccia Berra, di altri sindaci del territorio e del direttore generale dell’ASST Ovest Milano dr. Fulvio Odinolfi.

Oggi saranno 200 le dosi di vaccino che verranno somministrate, ma il progetto ne prevede almeno mille ogni giorno sette giorni su sette alla settimana.

Nella conferenza stampa, il direttore dell’Asst Ovest Milanese Odinolfi ha precisato: «La decisione di costituire centri vaccinali esterni è proprio indirizzata nel percorso di vaccinare un numero importante di persone, che non saremmo riusciti ad accogliere a Legnano. Oggi iniziamo con 25 slot, ma siamo pronti a quadruplicarli per arrivare a mille vaccini al giorno. Ma questo dipende dalla disponibilità dei vaccini: per una quindicina di giorni saremmo in difficoltà, ma ad aprile, secondo il governo centrale, arriveranno le dosi necessarie. Oltre al centro vaccinale è utile ricordare che ci siamo attivati con Unità operative che si recano sul territorio. Tutta questa organizzazione non finirà con il Covid ma proseguirà per garantire assistenza territoriale ai malati cronici. In settimana sarà avviata la sessione di vaccinazioni per i pazienti fragili poi usciremo sul territorio e partiranno i vaccini massivi per la popolazione».

Parole di compiacimento e di fiducia anche dal governatore Fontana: «Siamo in presenza di un passaggio fondamentale nel progetto della vaccinazione regionale e nazionale. Questa collaborazione tra pubblico e privato troverà altre iniziative in regione. Noi siamo pronti. Con l’arrivo delle dosi di vaccino previste, la campagna proseguirà con attenzione a tutte le fasce d’età e alle patologie dei cittadini. Ringrazio tutte le amministrazioni comunali che hanno collaborato a questo progetto».

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, da parte sua, ha precisato con quello di Cerro Maggiore, Nuccia Berra, l’importanza di questo centro vaccinale per tutto il territorio.

Seguiranno aggiornamenti