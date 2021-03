Incendio in un deposito di legna di Cardano al Campo

I vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio a un deposito a Cardano al Campo.

Bruciavano cataste di legna che erano anche coperte da teloni (plastica, che ha generato fumo nero). Le fiamme hanno interessato anche alcuni piccoli manufatti e una piccola parte di sottobosco della zona di via Carreggia, propaggine residenziale della cittadina quasi circondata dai boschi del Parco del Ticino.

Sul posto è intervenuto per primo un mezzo dei vigili del fuoco di Busto Arsizio, sul posto sono poi arrivati altri mezzi: in totale sono stati impegnati due autopompe, due autobotti e un’autoscala, oltre a sedici uomini dai distaccamenti di Busto e Tradate e dal comando di Varese. Intorno alle 10.15 l’incendio è stato domato, alle 11.30 era ancora in corso la bonifica completa, vale a dire lo spegnimento di piccoli focolai e la sistemazione delle masse bruciate.

(articolo aggiornato alle ore 11.30 di sabato 6 marzo)