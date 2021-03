Incidente all’isola salva pedoni, gli Amici di Bizzozero scrivono al sindaco

L’incidente avvenuto nella mattinata di sabato 20 marzo in viale Borri a Varese all’altezza dell’isola salva pedoni realizzata dal Comune di Varese, ha destato qualche polemica sulla pericolosità dell’opera. L’associazione “Amici di Bizzozero” ha scritto una lettera al sindaco, all’assessore ai Lavori pubblici, al comandante dei Vigili urbani per dirsi «disponibili a un incontro in loco con i tecnici comunali per un esame congiunto delle segnalazioni esposte»

Gli Amici di Bizzozero non possono che vedere con soddisfazione i lavori di messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale sul viale Borri, nel tratto compreso tra l‘incrocio con via Adriatico e quello con via Conte Verde, di cui da oltre vent’anni chiedevano la realizzazione. Ogni soluzione ha il Pro ed il Contro, accontenta gli uni e scontenta gli altri, può essere da una parte una sicurezza, per i pedoni, e dall’altra un potenziale pericolo, per automobilisti motociclisti e ciclisti talvolta troppo distratti o magari imprudenti nella guida dei loro mezzi di trasporto. Ma è un intervento che andava fatto e richiesto dai cittadini di Bizzozero. Per questo non vogliamo esprimere giudizi in merito, sarà l’uso che decreterà se la scelta sarà stata corretta. A seguito dell’ultimo intervento del vicesindaco Zanzi e dell’articolo apparso su Bizzozero.net ed anche in seguito all’incidente occorso questa mattina ad un’auto, qualche nostro contributo in termini di sicurezza però la vogliamo esprimere agli organi comunali competenti: gli archetti salva pedone sul marciapiede lato via Portorose-Via Ruggero Settimo dovrebbero essere aumentati per scoraggiare attraversamenti imprudenti fuori dalle strisce, soprattutto da parte di chi scende frettoloso alla fermata della linea E proveniente dal centro di Varese. Un numero adeguato potrebbe essere di 3 archetti per lato. La larghezza residua del marciapiede pare sufficiente per il transito di carrozzine di disabili. Sia provenendo da Varese sia da Lozza, in posizione idonea dovrebbero essere installati o un cartello di incrocio pericoloso, per segnalare la presenza di immissione in viale Borri di veicoli da via Portorose-Via Ruggero Settimo o insieme o in sostituzione degli esistenti cartelli triangolari segnalatori del prossimo passaggio pedonale, dei cartelli che avvertono della presenza dell’isola salva pedoni. I cartelli di segnalazione dell’attraversamento pedonale posti su entrambi i lati della strada dovrebbero essere illuminati e lampeggianti su entrambe le facce, per una migliore e più immediata percezione della presenza dell’attraversamento pedonale con relativa isola salva pedoni da parte dei conducenti dei veicoli provenienti da entrambe le direzioni. L’immissione di via Conte Verde su viale Borri avviene mediante un innesto quasi ad angolo vivo che potrebbe essere urtato dai veicoli, specie con alto interasse, con conseguenti possibili danni ai pneumatici posteriori ed anche costituire un pericoloso impegno della carreggiata nel caso fosse necessario correggere la traiettoria, distraendo anche l’attenzione del conducente al traffico proveniente da sinistra. Il problema potrebbe essere facilmente risolto asportando una minima parte del manufatto ed inserendo un semplice raccordo a quarto di cerchio tra le due direzioni, così da rendere più fluida l’immissione. Gli Amici di Bizzozero sono disponibili ad un incontro in loco con i tecnici comunali per un esame congiunto delle segnalazioni esposte.

Giovanni Raffo