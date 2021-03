Incontri online con “Vedano in transizione” per costruire insieme un futuro migliore

“Resilienza di comunità: Vedano c’è?” è il tema del primo di una serie di incontri online organizzati da “Vedano in Transizione” con il patrocinio del Comune.

L’obiettivo dell’ingegner Carlo Marazzi, fondatore di Vedano in Transizione e autore del blog Verso la transizione, è quello di costruire momenti di incontro e riflessione comune su temi che riguardino la realtà locale ma non solo. Durante gli incontri, che sono aperti a tutti, verranno infatti analizzati anche importanti documenti, fondamentali per comprendere in quale direzione andare per costruire il futuro. Verranno approfonditi importanti documenti ufficiali come quello del Gruppo dei Trenta su “Ravvivare e ristrutturare il settore delle grandi imprese dopo il Covid”, del dicembre 2020, o “Covid-19: Il grande ripristino”, scritto da Klaus Schwab e Thierry Malleret nel 2020, ma anche il discorso di Mario Draghi al Senato del 17 febbraio scorso, le Linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e il Varese Future Recovery Plan del 2021.

Si parte venerdì 12 marzo alle 18,30 con uno sguardo locale, analizzando la situazione di Vedano Olona e della sua comunità, con l’obiettivo di «Conoscere il passato per capire il presente e costruire con coraggio, tutti insieme, un futuro umano e prospero – spiega Carlo Marazzi – In questo momento è importante mettere in luce e fare il punto sulle diverse dimensioni della difficile realtà sistemica e complessa che ci circonda e porre le basi per costruire una comunità locale consapevole, fraterna e resiliente».

Chi è interessato può liberamente aderire all’iniziativa e sottoporre all’attenzione del gruppo i temi di interesse e i documenti che intende condividere.

Per partecipare alla videoconferenza è necessario registrarsi per tempo scrivendo un’email con nome, cognome e argomento di interesse a: vedanointransizione@gmail.com Successivamente verranno inviate le credenziali per accedere.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 4192394