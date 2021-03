“Indovina cosa c’è per cena?” su Clubhouse una conversazione “a frigo aperto”

Il nuovo appuntamento su Clubhouse targato Varesenews e V2 Media si intitola “Indovina cosa c’è per cena?” ed è una conversazione “a frigo aperto” e senza pregiudizi giusto prima di mettersi a tavola

L’appuntamento è alle 18.15 di giovedì 25 marzo, si ripromette di diventare un appuntamento fisso settimanale e coinvolge Anna Prandoni direttore della sezione del quotidiano online Linkiesta che si occupa di tutte le tematiche legate al cibo, dal titolo Gastonomika, Daniela Compassi, docente, comunicatrice e blogger nel suo “Storie di ordinaria cucina” e la giornalista di Varesenews Stefania Radman.

Una conversazione tra due esperte e una “guastatrice” che comincerà con gli ingredienti che si trovano nel frigo e si concluderà con una ricetta veloce: in mezzo, i vostri contributi e le vostre domande.

ANNA PRANDONI E DANIELA COMPASSI: LA COMUNICAZIONE GASTRONOMICA HA IL SUO EPICENTRO A BUSTO ARSIZIO

Ospiti della room sono due bustocche ormai nel mondo nazionale della comunicazione di cibo: e se di Anna Prandoni ormai sappiamo quasi tutto, compresa la sua nuova avventura come direttore di Gartronomika, la sezione dedicata al cibo del quotidiano on line Linkiesta, il nome di Daniela Compassi è per noi una novità: laureata in sociologia alla Cattolica («con la professoressa Patrizia Musso, di Varese» tiene a sottolineare Daniela), si occupa di comunicazione dal 2007: come docente, da assistente nel corso di storia e linguaggi delle pubblicità, poi come comunicatrice in uffici sta,pa e come freelance. Il suo blog è nato nel 2014: «Prima su blogspot in maniera del tutto spontanea, poi col tempo in maniera più professionale: l’ho portato su wordpress, ho cambiato stile, ho comprato una macchina fotografica…. Anche se purtroppo non riesco a lavorarci come vorrei».

Il suo blog, che ha anche un profilo instagram e facebook, si intitola “Storie di ordinaria cucina”.