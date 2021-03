“Indovina chi porta il caffè”, un tour per la provincia per i 20 anni di VareseNews

Sono già passati quattro anni da quella sera a casa delle signora Rosalia. Lei ci dava il buongiorno su Facebook tutte le mattine e fu la prima a candidarsi per il nostro nuovo progetto.

In vista dei nostri vent’anni avevamo deciso di vivere tre diverse esperienze: una grande e ambiziosa come quella di fare un film. La seconda prevedeva di passare di festa in festa raccontando la nostra storia e la terza quella di entrare nelle case dei nostri lettori con il direttore, un giornalista e un ospite.

Iniziammo questo tour il 18 marzo 2017, con l’iniziativa “Indovina chi porta il caffè”. Quattro mesi in giro per tutta la provincia da Luino a Saronno passando per ogni area del territorio. Partenza dalla Valcuvia, dalla piccola frazione di Cavona proprio dalla signora Rosalia. Con me, Marco e Andrea anche Federico Raos, dirigente dell’Università dell’Insubria e vicino di casa, visto che vive a Orino.



L’obiettivo era quello di ascoltare i nostri lettori. Da parte nostra portavamo davvero il caffè e un ospite a sorpresa facendo vedere un piccolo video e raccontando brevemente la storia di quei primi 20 anni. Due ore in compagnia di oltre 240 persone incontrate ogni settimana da metà marzo a fine luglio quando era possibile anche gustarsi le atmosfere estive nei giardini e cortili.

La serata di esordio ci ha riportato alle nostre origini, quando usavamo uno slogan che diceva: “Varesenews porta le notizie a Brinzio e a New York”. Ora farebbe sorridere perché pare la cosa più ovvia del mondo, ma nel 1997 sembrava quasi impossibile. Quando nacque Varesenews Internet lo usavano in pochissimi e si iniziava solo allora a scoprire che si poteva arrivare ovunque e che il mondo era diventato molto più piccolo.

Gli appuntamenti sono stati scelti dai lettori stessi, che ci hanno dato la loro disponibilità. Ogni giovedì incontravamo dalle 10 alle 15 persone. Varesenews arrivava con il caffè, il sufficiente per vedere un video che raccontava la nostra storia e tanta voglia di conoscere i lettori.



E oggi? Il nostro cammino continua insieme a tutti voi e di progetti come Indovina chi porta il caffè ne “inventeremo” altri. In questi anni siamo cresciuti tanto, ma abbiamo sempre mantenuto un legame forte con i territori e la comunità e continueremo a farlo. Per questo abbiamo lanciato la membership. Una scelta di responsabilità perché il giornale possa restare gratuito come è stato fino ad ora, migliorando e con la consueta attenzione verso i lettori.

Ora tocca a voi, abbonatevi.