Iniziano bene le donazioni per il pranzo di Pasqua solidale: “Venerdì nuova raccolta, anche con piatti pronti”

Ci sono le maxi donazioni di enti, associazioni e gruppi e poi quelle piccole di singole famiglie. Ma il risultato è che il magazzino per il grande pranzo di Pasqua solidale di Busto Arsizio sta iniziando a riempirsi. Domenica, infatti, c’è stata la prima giornata della raccolta benefica che punta a condividere la felicità di queste feste con tutti, anche con chi è in difficoltà. Un’iniziativa che il covid non ha fermato ma che ha inevitabilmente trasformato.

Galleria fotografica Le prime donazioni per il pranzo di Pasqua solidale 4 di 5

«Il ritiro è andato bene -racconta Matteo Vago, uno degli organizzatori-. È arrivata una buona quantità di cibo e abbiamo avuto anche delle grandi donazioni: una dai Lions che ci hanno dato colombe, olio, zucchero, latte, assorbenti e succhi di frutta e una dalla casa della città solidale di Tradate che hanno ricevuto un gran quantitativo di pasta fresca e ce ne hanno donato una parte. Ringraziamo entrambi per la generosità, oltre ovviamente a tutte le persone che hanno voluto condividere con noi un alimento per aiutare le persone più in difficoltà». Se infatti da lato le grandi donazioni aiutano, le tante piccole consegne sono importanti anche per il messaggio che celano: «Abbiamo comunque visto che c’è voglia di fare del bene, tutte le persone che sono venute ci hanno portato oltre al cibo un sorriso e delle parole di apprezzamento, il che vuol dire che il nostro lavoro è riconosciuto e ci fa piacere». Emblematico in questo senso il caso di una famiglia che ha lasciato scegliere delle uova di Pasqua al loro figlio di 5 anni e poi ce le hanno donate.

E così se da un lato il magazzino inizia a riempirsi per aiutare tutte le persone in difficoltà è in programma una nuova giornata di raccolta. L’appuntamento è per venerdì 2 aprile presso l’oratorio di Sacconago (via Ortigara 46, Busto Arsizio) dalle 16:00 alle 18:00 quando si potrà consegnare qualunque tipologia di cibo, anche pronto ma che non sia facilmente deperibile.

Il cibo che verrà raccolto seguirà due strade distinte: una parte verrà cucinata, verrà inserita in vaschette e verrà distribuita alle persone senza fissa dimora presso la stazione FS di Busto Arsizio, mentre un’altra parte verrà messa in scatoloni e verrà donata alle famiglie in difficoltà che ci verranno indicate dalle associazioni caritatevoli della città. «Vogliamo riproporre (come già avvenuto a Natale) anche il ritiro (e conseguente consegna a chi è più in difficoltà) di assorbenti femminili: per le donne sono molto importanti, e il loro costo può diventare un problema per chi ha difficoltà economiche».

Chiunque necessiti informazioni o chiarimenti può contattare il numero 3462281305.