insiemestraordinari, 15mila euro per l’ospedale di Busto

Si è svolta questa mattina, lunedì 15 marzo, nella sala del Governo Clinico del Padiglione Centrale dell’ospedale di Busto Arsizio, la cerimonia di consegna dell’assegno di 15.000 euro frutto della raccolta di crowdfunding #InsiemeStraordinari promossa da Banco BPM e sostenuta dal Comune di Busto Arsizio in favore del progetto della Fondazione Cristiano Tosi.

Verranno impiegati per l’acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale) per i malati e il personale sanitario, ossigeno per i malati e un ventilatore per la terapia sub-intensiva.

L’assegno è stato consegnato a Eugenio Porfido, Direttore Generale dell’ASST Valle Olona, da Mario Piffarerio, responsabile Area Varese della Direzione Territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM, e da Alessandro Fattore, presidente della Fondazione Cristiano Tosi.

Alla cerimonia erano presenti: il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, il presidente della Commissione Sanità Lombardia Emanuele Monti, il Consigliere comunale Alessandro Albani, il presidente Agesp Giuseppina Basalari, il Direttore Sanitario di ASST Valle Olona Paola Giuliani.