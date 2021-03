Insight Foto Festival 2021, la fotografia protagonista a Varese

Insight Foto Festival 2021, alla sua prima edizione, celebra la fotografia contemporanea nel centro storico di Varese, promuovendo eventi culturali d’interesse per il pubblico e stabilendo connessioni forti con il territorio.

Un evento di APS Gattabuia, diretto e curato da Daniela Domestici e Chiara Del Sordo, il festival sarà una manifestazione diffusa in tutta la città, diverse le sedi che dal 21 al 30 maggio 2021 ospiteranno mostre, libri d’artista, proiezioni, talk, performance artistiche e visite guidate che cambieranno il volto del centro cittadino per dieci giornate dedicate alla fotografia come strumento di relazione e di ricerca di sé.

Una prima edizione che si preannuncia ricca di riflessioni e di progetti inediti, anche grazie alla collaborazione di Laura Davì alla direzione artistica delle mostre dedicate ad autori noti ed emergenti con allestimenti site-specific, valorizzati da video-interviste create ad hoc da Very Enthusiast per coinvolgere i visitatori e avvicinarli al mondo creativo e intimo degli autori.

A Insight, le storie personali sono così oggetto di una narrazione artistica relazionale e universale e l’opera fotografica diventa lo strumento di condivisione con il visitatore. Gli autori in mostra saranno: Monica Cattani, Federica Cocciro, Diana del Franco, Giacomo Infantino, Giovanni Mantovani, Luca Marinaccio, Camilla Miliani, Antonio Miucci, Jessica Raimondi, Ilaria Sponda, Marta Viola.

Attraverso la collaborazione con Presa Multipla Insight sarà anche Out, andando al di fuori del contesto cittadino e in dialogo con realtà indipendenti e in sinergia con il festival. Il progetto Out in mostra nello Studio Caielli Fine Art a Daverio svilupperà una riflessione su pratiche transdisciplinari a partire dalla comparazione nell’identità del corpo e dello spazio-territorio, assunti come campo di ricerca e di pratica aperto al contributo e al confronto.

Numerosi i partner coinvolti che presenteranno diversi progetti culturali: dalla mostra di archivio di libri d’artista curata da Chippendale Studio & Dummy Photobook, alla presenza di libri specializzati in fotografia contemporanea di Choisi Bookshop, dagli eventi speciali gestiti da Coopuf Iniziative Culturali, al progetto collettivo di Covisioni, dalle performance artistiche proposte da Lavit & Friends Art Gallery, sino alla videoproiezione di Phroom e all’ultima novità editoriale di Yogurt.

Una manifestazione che si dimostra sin dalla sua prima edizione come un progetto partecipato e inclusivo richiedendo la partecipazione attiva del pubblico, oggi infatti lanciamo ufficialmente la call “Luoghi Interiori”, curata da VOCE Collective per la realizzazione di una mostra corale dei cittadini nei giorni del festival. Il tema della mostra collaborativa, indaga l’identità come rappresentazione dello spazio. Il collettivo Voce, duo artistico focalizzato sulla fotografia partecipativa, raccoglierà immagini del territorio della provincia di Varese che abbiano un legame con l’Identità.

Per diventare co-autore della mostra bisognerà inviare le proprie fotografie entro l’11 aprile 2021. I termini di partecipazione con tutte le informazioni si trovano sul sito – Partecipa con le tue fotografie alla realizzazione di una mostra collettiva

E ancora, per i cittadini maggiorenni ci sarà la possibilità di entrare a far parte di un Festival e di poter fare esperienza sul campo nel settore culturale. Tante saranno le possibilità per collaborare con il festival, dall’accoglienza del pubblico al coinvolgimento nella diffusione dell’iniziativa, dall’allestimento delle mostre, insieme agli artisti e alle curatrici sino all’assistenza delle visite guidate.

Per partecipare e diventare volontario basta andare sul sito

e compilare il form con i propri dati. In seguito si verrà

ricontattati per ulteriori informazioni.

Insight Foto Festival si attesta inoltre come propulsore di percorsi di educazione all’immagine grazie ai laboratori attivati con il Liceo Classico E. Cairoli di Varese condotti dalla fotografa Rosy Sinicropi e in cui la fotografia è strumento autobiografico, personale e collettivo, per arrivare ad una più profonda conoscenza di sé.

Daniela Domestici, fondatrice del festival, insieme a Chiara Del Sordo, curatrice, aggiungono “il nostro obiettivo, e la nostra sfida sin dalla prima edizione, è creare mediante INSIGHT Foto Festival uno spazio artistico che valorizzi nuove visioni fotografiche e attraverso lavori poco conosciuti o inediti, dare voce a una fotografia contemporanea che si avvicini a un pubblico ampio.

Insight vuole promuovere un dialogo e crea momenti di incontro con il pubblico. Gli autori, a partire dal loro processo creativo, forniscono infatti chiavi di lettura delle loro opere e stimolano l’approfondimento di tematiche sociali e collettive.”

DATE: dal 21 al 30 maggio 2021

