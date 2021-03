“Just like a woman”: serata musicale online per la festa della donna

Canzoni e riflessioni sull’universo femminile con un palco di artisti internazionali. Va in onda in streaming l’8 marzo, festa internazionale della donna, l’evento musicale “Just like a woman”, come l’omonimo brano di Bob Dylan, che coinvolge otto comuni tra Varesotto, Brianza e Toscana: Besnate, Saronno, Somma Lombardo (Varese), Cucciago e Inverigo (Como), Lissone e Verano Brianza (Monza e Brianza), Piombino (Livorno).

Trait d’union è il cantautore e direttore artistico Andrea Parodi che da cinque anni propone “Storie di Cortile”, festival nato con l’obiettivo di portare musica e racconti nelle corti dei paesi della Brianza, per poi allargarsi ad altre province lombarde e uscire dalla regione. Parodi è già stato protagonista di diversi eventi musicali a Somma e Saronno e con la conduzione di Radio Somma Libera durante il lockdown.

L’8 marzo sarà l’occasione presentare contributi inediti realizzati appositamente per il festival, che si è fatto promotore di incontri e collaborazioni a distanza. Tra gli altri parteciperanno Joe Bastianich, Francesco Baccini, Alberto Fortis, l’attrice Donatella Finocchiaro, Roy Paci, Paul Young, Thom Chacon e Chris Jagger.

«Il Comune di Besnate è felice di essere un nuovo snodo di ‘Storie di Cortile’, sempre più estesa rete di realtà che portano immaginazione, racconti, musica e felicità fra i nostri cittadini. Gli eventi digitali sono certo una novità cognitiva ricca di potenzialità estetiche, sociali e comunicative tutte da esplorare ma sono anche la promessa di un incontro fisico cui si rimanda con speranza e nostalgia”» commenta Giuseppe Blumetti, assessore alla Cultura del Comune di Besnate.

«Per la seconda volta l’8 marzo cade in un periodo che ci impedisce quei gesti grandi e piccoli che eravamo abituate ad offrire e a ricevere, testimonianze di un’attenzione al mondo delle donne che ancora è necessaria. Caratteristica del femminile è però trovare soluzioni in situazioni di difficoltà, così si è pensato di superare l’isolamento offrendo un momento di leggerezza, ma anche di pensiero e riflessione da vivere collettivamente» dichiara Laura Succi, assessore alla Cultura del Comune di Saronno. «Lunedì sera potremo quindi stare idealmente insieme ascoltando dell’ottima musica, parlando di figure femminili, commuovendoci e divertendoci con lo spettacolo ‘Just like a woman’. Un aspetto particolarmente nuovo e interessante di questa serata sarà la collaborazione e l’ideale vicinanza fra tre comuni: Besnate, Saronno e Somma Lombardo che hanno reso possibile questo evento. Ci auguriamo che questa sinergia fra realtà vicine possa ripetersi e diventare una risorsa interessante per le nostre città».

«Da un paio di anni ci siamo felicemente fatti coinvolgere dalle proposte di ‘Storie di cortile’ e abbiamo avuto modo di ospitare a Somma artisti importanti e interessanti. ‘Just like a woman’ ha un respiro ancora più ampio. Lo streaming rende più facile il coinvolgimento di artisti importanti e permette confronti anche a distanza. Ci aspettiamo una buona risposta di pubblico, facilitata dalla splendida proposta musicale e dalla rete dei comuni coinvolti, che si tradurrà anche in una promozione significativa del nostro territorio. È importante rinnovare le proposte, anche in attesa di momenti più propizi a eventi in presenza, che speriamo non mancheranno quest’estate nella nostra città», sottolinea Raffaella Norcini, assessore alla Cultura del Comune di Somma Lombardo.



L’appuntamento è per lunedì 8 marzo alle 21.00 con lo spettacolo “Just like a woman” che sarà trasmesso gratuitamente su Youtube, sul sito Storie di cortile, sulla pagina Facebook di Radio Popolare (media partner dell’evento) e in condivisione sulle pagine degli artisti e dei Comuni partecipanti.

Lo spettacolo sarà presentato dalla giornalista di Radio Popolare Sanja Lucic.



Ospiti della serata: Alberto Fortis & Patricia Vonne Rodriguez, Andrea Parodi, Francesco Baccini, Bocephus King, Chris Jagger, David Grissom, Donatella Finocchiaro, Etta Scollo, Filippo Graziani & The Rad Trads, Flo, Freddie Del Curatolo & Kazungu Wa Hawerisa, Giua, James Maddock, Jesper Lindell, Joe Bastianich & Carolyn Miller, Larry Campbell & Teresa Williams, Los Pacaminos Feat. Paul Young, Marco Castelli, Michael Mcdermott, Paolo Ercoli, Raffaele Kohler Swing Band, Richard Lindgren, Roberta Finocchiaro & Roy Paci, Simona Colonna, Simona Palombarani, Simona Roveda, Skye Wallace, Slide Pistons, Sulutumana, Thom Chacon.