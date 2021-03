La Amca prende quota: Verona travolta sul al PalaCusInsubria

Scottata dal ko all’esordio con Vicenza, la Amca Elevatori Varese domina la seconda partita del suo campionato, demolendo la malcapitata Verona con il punteggio di 82-31 sul campo del PalaCusInsubria di Bizzozero.

La squadra di Bottini, trascinata dai 26 punti di Francesco Roncari, ben spalleggiato da Riccardo Marinello e Saliou Diene (20 e 19), non ha lasciato scampo agli ospiti fin dalle prime battute di gioco, caratterizzate dall’accoppiata difesa-contropiede che ha fruttato un decisivo 20-2 nel quarto iniziale del match.

I biancorossi quindi non hanno mollato la presa, anche se la Olympic Alitrans ha iniziato a muovere il punteggio con i canestri di Bianchi (12 punti a referto). Il divario però è andato via via aumentando sino al +51 della sirena finale. Un segnale forte al campionato, quello dato dalla Handicap Sport, che si è lanciata all’inseguimento di Vicenza e che proverà anche a ribaltare il -9 dell’andata nel retour match quando, con ogni probabilità, Bottini recupererà anche Silva.

Varese e Vicenza, comunque, appaiono già le più serie candidate a occupare i primi due posti – la certezza la potrà dare solo il campo… – che permettono di proseguire nel cammino del campionato di Serie B con la seconda fase.

Amca Elevatori HS Varese – Olympic Alitrans Verona 82-31

Varese: Marinello R. 20, Molteni 6, Sala, Mazzolini 11, Diene 19, Fiorentini, Roncari 26. All. Bottini.

Verona: Marconcini 2, Varana, Benati, Brunelli 6, Oddi, Dal Pozzo 1, Zilocchi 8, Bianchi 12, Zeni 2.

I RISULTATI (3a giornata)

Icaro Omal Brescia – Sanitaria Beni Vicenza 24-97

LA CLASSIFICA

Vicenza 6; Varese*, Verona 2; Brescia* 0.

* una partita in meno.

IL PROSSIMO TURNO

Vicenza – Verona (sabato 27 marzo, ore 16)

Brescia – Varese (domenica 28 marzo, ore 15)