Gli amici intestano a Marco Bonomi il campo rionale di Calcinate degli Orrigoni

In attesa delle decisioni istituzionali gli amici di Calcinate degli Orrigoni hanno deciso di procedere autonomamente a dedicare il campo rionale a Marco Bonomi, “il sindaco di Calcinate degli Orrigoni” recentemente scomparso.

L’intestazione del campo rionale di Calcinate degli Orrigoni era stato oggetto di una raccolta firme da parte degli amici e dei vicini.

Il gesto simbolico era stato pensato “A perenne memoria di chi con passione, dedizione e senso civico ha mantenuto in perfette condizioni il campo da gioco, voluto e creato dai vecchi del rione, al fine di permettere alle nuove generazioni di usufruire di uno spazio ricreativo e di gioco e per chi ha saputo donarsi in nome della collettività e del rione a cui ha donato amore incondizionato”.

La petizione era stata firmata in diversi bar e edicole della zona.