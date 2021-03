La carica dei 101 riscalda i bimbi della terapia intensiva neonatale

Non si erano fermate nel 2020, tantomeno si sono arrese quest’anno. Così, in occasione della Festa del Papà, sono arrivati puntuali nelle terapia intensiva neonata dell’ospedale Del Ponte di Varese e nei nidi dei presidio di Cittiglio , sacchi cuffiette e bavaglini della “carica dei 101”.

Prosegue, così, l’iniziativa “anno da favola” che le volontarie dell’associazione Mani di Mamma hanno pensato per i piccoli guerrieri, trasformati ora una consegna tutti in cuccioli della Carica dei 101!

Ancora una volta infatti, l’Ambasciatrice per la provincia di Varese, Cristina Mirioni, la sua vice Viviana Zuccoli Piccolo e le più di 30 volontarie dell’area non solo non si sono lasciate scoraggiare dalla situazione, ma si sono (virtualmente) unite con l’obiettivo di creare una magia che potesse, come sempre, tenere al calduccio i piccoli nati prematuri e riuscire a strappare un sorriso ai genitori.

I piccolini sono subito diventati dei cuccioli di dalmata e a tutti i Papà è stato consegnato un bigliettino di auguri per la loro festa del 19 marzo, con l’immagine del “papà dalmata” Pongo e una frase che rappresenta la loro nuova avventura appena iniziata.

Come sempre, i corredini realizzati dalle volontarie di Mani di Mamma sono in 100% lana merino e sono pensati su misura di prematuro, infatti ogni realizzazione è adatta ad accompagnare il neonato anche durante una risonanza, mantenendolo al caldo in un momento così delicato.

«Il gruppo di Varese ovviamente non si ferma qui – assicura Cristina Mirioni – avevamo promesso un anno da favola e così sarà! Per tutto il 2021 infatti ogni consegna avrà una favola come tema principale per la realizzazione dei corredini da parte delle volontarie e tutti siete invitati a scoprire con noi quali favole arriveranno nei prossimi mesi!»

Mani di Mamma è un’Associazione no profit che nasce a Reggio Emilia e da oltre dieci anni porta avanti la sua missione di vestire con il calore dei loro corredini in pura lana merino i bimbi nati pretermine – già dalla 23esima settimana di gestazione – nelle Terapie Intensive Neonatali (TIN) di tutta Italia.

Per chi volesse saperne di più e immergersi nel mondo del lavoro a maglia a favore dei piccoli nati prematuri, è possibile contattare l’Ambasciatrice Cristina tramite l’indirizzo mail varese@manidimamma.it o al numero 345 426 8989, visitare il sito www.manidimamma.it oppure la pagina Facebook Mani di Mamma-OdV.